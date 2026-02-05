Във Вашингтон се проведе рекламно събитие за Галата за Пролетния фестивал

На 3 февруари в гимназия „Линкълн" в Такома, щата Вашингтон, се проведе промоционално събитие за Галата за Пролетния фестивал на Китайската медийна група. Директорът на КМГ Шън Хайсюн заяви във видеообръщение, че галата за Годината на Коня е културен мост, който свързва хората по света на емоционално ниво.

Той отбеляза, че през последните години рекламни клипове на гала програмите на КМГ са били излъчвани на големите екрани на площад „Таймс Скуеър", превръщайки този традиционен китайски празник в част от световното културно пространство. За трета поредна година промоционалното събитие привлича все повече американци да гледат Галата за Пролетния фестивал и да се докоснат до китайската култура.

В същия ден се проведе и събитие, посветено на 55-ата годишнина от „Пинг-понг дипломацията" между Китай и САЩ.