https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22228240 www.24chasa.bg

Гуанджоу създаде международен търговски съд

КМГ

1880
Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Град Гуанджоу, административният център на провинция Гуандун, официално учреди специализиран международен търговски съд в рамките на усилията си да се утвърди като ключов център за решаване на международни търговски спорове и да изгради бизнес среда, основана на върховенството на закона.

Новият съд ще се фокусира върху разглеждането на дела с международни специфики, включително търговски спорове от първа и втора инстанция, съдебен контрол върху арбитражни производства и утвърждаване на споразумения, постигнати чрез международна медиация.

Възползвайки се от институционалните предимства на района Големия залив Гуандун–Хонконг–Макао, съдът включва медиатори от Хонконг и Макао и позволява онлайн упълномощаване чрез специализирана платформа. Това създава условия за по-бързо, ефективно и нискобюджетно разрешаване на търговски спорове.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

