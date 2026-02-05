Гуанджоу създаде международен търговски съд

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Град Гуанджоу, административният център на провинция Гуандун, официално учреди специализиран международен търговски съд в рамките на усилията си да се утвърди като ключов център за решаване на международни търговски спорове и да изгради бизнес среда, основана на върховенството на закона.

Новият съд ще се фокусира върху разглеждането на дела с международни специфики, включително търговски спорове от първа и втора инстанция, съдебен контрол върху арбитражни производства и утвърждаване на споразумения, постигнати чрез международна медиация.

Възползвайки се от институционалните предимства на района Големия залив Гуандун–Хонконг–Макао, съдът включва медиатори от Хонконг и Макао и позволява онлайн упълномощаване чрез специализирана платформа. Това създава условия за по-бързо, ефективно и нискобюджетно разрешаване на търговски спорове.