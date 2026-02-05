Китай смята изтичането на срока на договора Нов СТАРТ за достойно за съжаление

Китайското външно министерство заяви, че изтичането на срока на действие на договора Нов СТАРТ (Нов Договор за съкращаване и ограничаване на стратегическите нападателни въоръжения), сключен между САЩ и Русия, е достойно за съжаление, предадоха Франс прес и Ройтерс, като отбелязват, че Пекин призова Вашингтон да възобнови диалога с Москва по въпросите на стратегическата стабилност.

Договорът Нов СТАРТ изтече в края на вчерашния ден, с което приключи повече от половин век на ограничения върху стратегическите ядрени оръжия на двете страни. Също вчера Русия заяви, че е отворена за преговори по въпросите на сигурността, но ще противодейства решително на всякакви нови "заплахи", предаде БТА.

"Ядрените способности на Китай са на съвсем различно ниво от тези на САЩ и Русия и (той) няма да участва в преговори за ядрено разоръжаване на този етап", добави говорителят на китайското външно министерство Лин Цзян.