Китай смята изтичането на срока на договора Нов СТАРТ за достойно за съжаление

732
Ракетите „Ярс“ са способни да пренасят ядрено оръжие СНИМКА: Пиксабей

Китайското външно министерство заяви, че изтичането на срока на действие на договора Нов СТАРТ (Нов Договор за съкращаване и ограничаване на стратегическите нападателни въоръжения), сключен между САЩ и Русия, е достойно за съжаление, предадоха Франс прес и Ройтерс, като отбелязват, че Пекин призова Вашингтон да възобнови диалога с Москва по въпросите на стратегическата стабилност.

Договорът Нов СТАРТ изтече в края на вчерашния ден, с което приключи повече от половин век на ограничения върху стратегическите ядрени оръжия на двете страни. Също вчера Русия заяви, че е отворена за преговори по въпросите на сигурността, но ще противодейства решително на всякакви нови "заплахи", предаде БТА.

"Ядрените способности на Китай са на съвсем различно ниво от тези на САЩ и Русия и (той) няма да участва в преговори за ядрено разоръжаване на този етап", добави говорителят на китайското външно министерство Лин Цзян.

Ракетите „Ярс" са способни да пренасят ядрено оръжие СНИМКА: Пиксабей

