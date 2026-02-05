Обвиниха мъж за тормоз на над 459 деца в над 15 държави

Мъж, който „активно е набелязвал" деца в социалните мрежи и онлайн гейминг платформи, е обвинен в стотици престъпления, свързани с насилие над 459 деца от Австралия и още 15 други държави, съобщи Би Би Си.

27-годишният мъж, който е в ареста от миналия февруари, има общо 596 обвинения. От тях 244 са за създаване на материали с насилие над деца чрез комуникационни услуги, 163 случая на използване на комуникационни услуги за набиране на лица под 16-годишна възраст и 87 случая на участие в сексуална дейност с дете чрез комуникационна услуга. Полицията е открила над 23 000 видеа и изображения на предполагаемото насилие на неговите електронни устройства.

До момента са идентифицирани общо 360 от жертвите, а разследванията продължават, разказва началникът на полицейския участък в Куийнсленд, Дензъл Кларк. Повече от 200 от жертвите са от Австралия, а останалите - от чужбина, основно от англоговорящи страни. Повечето от тях са били момчета на възраст между седем и 15 години.

"Полицията продължава да работи с международните си партньори, за да идентифицира жертвите и да гарантира, че ще им бъде предоставена подкрепа", казва още Кларк.

Той предупреди за нарастващата честота на случаи, при които деца биват подмамвани, принуждавани или заплашвани да правят и изпращат сексуални изображения на самите себе си, често чрез популярни приложения, игри и социални мрежи.

От полицията не назовават сайтовете, използвани от мъжа, но твърдят, че те са „много популярни". Всички престъпления са били извършени онлайн.

Според полицията мъжът е набелязвал деца в периода между 2018 и 2025 г., като е създавал множество онлайн профили и се е представял както за мъж, така и за жена.

Твърди се, че мъжът е записвал взаимодействията си и е използвал „груминг и принуда", за да накара жертвите си да му изпращат сексуално експлицитни материали, които старателно е съхранявал в именувани папки.