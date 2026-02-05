ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Специалният пратеник на Путин в Абу Даби: Има напредък за постигането мир в Украйна

Кирил Дмитриев, специалният пратеник на руския президент Владимир Путин заяви, че има напредък и положително развитие в постигането на мирно споразумение за Украйна преди началото на втория ден от тристранните преговори в Дубай, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Войнолюбците от Европа и Великобритания постоянно се опитват да се намесят в този процес. Колкото повече такива опити за намеса има, толкова по-голям е постигнатият действителен напредък", изтъкна Дмитриев.

"Налице е положително развитие", допълни специалният пратеник.

Кирил Дмитриев посочи също, че се работи активно за възстановяване на отношенията със САЩ, включително в рамките на руско-американската работна група по икономическите въпроси.

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт взе участие в предишната среща на работната група в Маями миналата събота заедно с Дмитриев, специалния пратеник на американския президент Доналд Тръмп Стив Уиткоф и зетя на Тръмп Джаред Къшнър.

