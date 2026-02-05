В САЩ обвиниха "Найк" в дискриминация срещу белите хора

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Американска правителствена агенция поиска от съда да наложи принудително изпълнение на призовка за „Найк" за предоставяне на информация, обвинявайки гиганта в производството на спортно облекло и оборудване в дискриминационни практики срещу белите хора, предаде Франс прес.

„Найк" не успя да предостави цялата изискана информация", написа федералната агенция, отговорна за прилагане на законите срещу дискриминацията на работното място в документ, искащ от съд в Мисури да наложи принудителното изпълнение на призовката.

Според документа директорката на агенцията Андреа Лукас през 2024 г. е заявила, че „Найк" умишлено нарушава закона, „ангажирайки се с дискриминационни действия или практики срещу" белите хора, а именно „служители, кандидати и участници в обучителни програми", и като е поставил цел от 30 процента от служителите на отговорни позиции да са от етнически малцинства.

Президентът Доналд Тръмп издигна Лукас до ръководител на агенцията през ноември, след като я назначи за член през 2020 г. Тя се противопоставя на програмите за разнообразие, равенство и включване.

Действията на агенцията представляват „изненадваща и необичайна ескалация", отговори „Найк", добавяйки, че компанията е съдействала „добросъвестно" на разследването на властите.

„Споделихме хиляди страници информация и подробно написани отговори с разследването на агенцията и сме в процес на осигуряване на допълнителна информация", написа компанията в имейл до АФП, цитирана от БТА.

„Придържаме се към прилагането на справедливи и законни трудови практики и спазваме всички съотносими по случая закони, включително тези за забрана на дискриминацията", добави гигантът, базиран в Бийвъртън в северозападния щат Орегон.