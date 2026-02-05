САЩ арестува близкия съюзник на Мадуро Алекс Сааб

Венецуелският официален представител Алекс Сааб, бивш бизнесмен и близък съюзник на заловения бивш президент на Венецуела Николас Мадуро, е бил арестуван на 4 януари в рамките на съвместна операция между САЩ и Венецуела, съобщи служител на американските правоохранителни служби пред Fox News.

Сааб, на 54 години, който преди това е бил задържан в САЩ, се очаква да бъде екстрадиран в Съединените щати в следващите дни.

Адвокатът му, Луиджи Джулиано отрече ареста като „фалшива новина". Журналисти, близки до венецуелското правителство, също публикуваха в социалните мрежи съобщения, в които отричат Сааб да е бил арестуван.

Джулиано заяви, че Сааб може лично да се появи, за да опровергае твърденията за ареста, но че в момента се консултира с правителството относно случилото се. Председателят на венецуелския парламент Хорхе Родригес нито потвърди, нито отрече съобщенията по време на пресконференция, като заяви, че няма информация за арест.

Това се случва след операцията на САЩ за атака срещу Венецуела и арест на Мадуро, както и последвалото от администрацията на Доналд Тръмп изземване на петролни танкери от страната.

Сааб, който е роден в Колумбия, беше задържан през 2020 г. в африканската държава Кабо Верде и държан в САЩ повече от три години по обвинения в подкуп. В крайна сметка му беше предоставено помилване в замяна на освобождаването на американци, задържани във Венецуела.

Преди да бъде помилван, американските власти обвиниха Сааб в износ на около 350 милиона долара от Венецуела през САЩ като част от схема за подкупи. Сааб отрече обвиненията и обжалва с искане те да бъдат прекратени на основание дипломатически имунитет. Апелативният съд не беше се произнесъл по жалбата му към момента, в който се осъществи размяната на затворници.

Когато се завърна във Венецуела в края на 2023 г., Мадуро похвали лоялността на Сааб към социалистическата революция на страната и го нарече национален герой.

По-късно Мадуро назначи Сааб за министър на индустрията - пост, който той заемаше до миналия месец, когато беше освободен от временноуправляващия президент Делси Родригес след ареста на бившия лидер на страната.