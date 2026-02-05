ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Арестуваха 40-годишна жена, срязала гумите на чети...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22229090 www.24chasa.bg

Почти цяло семейство почина от отравяне с въглероден оксид в Италия

4136
СНИМКА: Pixabay

Четирима души от едно и също семейство починаха в дома си от отравяне с въглероден оксид в градчето Руги, област Тоскана, предаде италианската новинарска агенция АНСА, цитирана от БТА.

Жертвите са 48-годишен мъж, 43-годишна жена и двете деца на двойката – 22-годишен мъж и 15-годишно момиче, съобщиха източници.

Пето лице, което е било в къщата, е живо, но се намира в критично състояние в болница, съобщиха източниците.

Трима служители на карабинерите, които са се отзовали след подадения сигнал, са получили леко отравяне, допълват източниците.

СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Лора Инджова: Спрях да се сърдя на Бог, той всъщност ме обича