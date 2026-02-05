Арестуваха заподозрян за бомбата по сръбската звезда Здравко Чолич

Полицията арестува един човек, заподозрян в хвърляне на бомба срещу дома на популярния сръбски попфолк певец Здравко Чолич, докато друг човек се издирва, съобщи сръбското министерство на вътрешните работи, предава РТС, цитирана от БТА.

Задържаният С. М. , роден през 1993 г., е обвинен в престъплението "неразрешено производство, притежаване, носене и трафик на оръжия и взривни вещества и причиняване на обща опасност в съучастие" и му е наложена мярка за неотклонение „задържане под стража" за 48 часа, се казва в съобщението.

Министерството на вътрешните работи заяви още, че има съмнение, че С. М. и друго издирвано лице са дошли пред семейния дом на Чолич в белградския квартал Дедине на 3 февруари около 4:52 ч. сутринта, където са активирали и хвърлили ръчна граната в двора.

Вследствие на нападанието няма пострадали, но са причинени материални щети.

След като срещу дома му в Белград беше хвърлено взривно устройство, певецът Здравко Чолич заяви, че всички членове на семейството му са добре и че е той се намира в столицата на Хърватия Загреб, където довършва своя нов албум.