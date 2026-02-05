Китай обяви твърда подкрепа за Куба

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Китай подкрепя твърдо Куба в защитата на нейния национален суверенитет и сигурност, противопоставя се на неоснователната намеса на външни сили и отхвърля всякакви опити да се лиши кубинският народ от правото му на оцеляване и развитие, заяви китайският външен министър Ван И в Пекин, предаде Синхуа, цитирана от БТА.

Ван направи това изявление на среща с колегата си Бруно Родригес Париля, който освен външен министър е и специален пратеник на Партията и правителството на Куба, както и член на Политбюро на Централния комитет на Кубинската комунистическа партия.

В момента ситуацията в Латинска Америка претърпява сложни и дълбоки промени, подчерта Ван И, който е също така член на Полибюро на Централния комитет на Китайската комунистическа партия.

Защитата на справедливостта винаги е била последователно следван принцип на външната политика на Китай, подчерта той.

"Готови сме да продължим да оказваме цялата възможна помощ, която е по силите ни", добави той.

Пекин изрази подкрепата си за островната държава след напрежението, което възникна миналия месец между САЩ и Куба след залавянето от Вашингтон на венецуелския лидер Николас Мадуро, дългогодишен близък съюзник на Хавана.