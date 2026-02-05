ЕК подсилва с 347 млн. евро защитата на подводните съобщителни кабели

Европейската комисия съобщи, че осигурява 347 милиона евро по проекти за допълнителна защита на подводни кабели за пренос на данни. Тези кабели осигуряват 99 процента от междуконтиненталния интернет трафик, се отбелязва в съобщението.

Тази година ще бъдат отпуснати 60 милиона евро от бюджета на ЕС за способности за поправка на повредени кабели, както и 20 милиона евро за поставяне на сензори и други средства за наблюдение на подводната инфраструктура за събиране на океански и сеизмични данни в реално време.

ЕС е изправен пред нарастващи заплахи за ключовата инфраструктура и полага усилия за предпазване на кабелите, включително с противодействие на нарастващото умишлено нанасяне на щети и на саботажа, се допълва в съобщението. Първите проекти, финансирани с отпуснатите днес средства, ще бъдат изпълнени в Балтийско море заради зачестилите прекъсвания на подводни кабели там в последните години и опасността от враждебни действия, пояснява Комисията. Предвижда се по-нататък проектите да се разгърнат към Средиземно море и Атлантическия океан.

Средствата ще бъдат предоставяни на службите за гражданска защита, националните организации за преодоляване на щетите от бедствия, за брегова охрана и военноморските сили.

До края на следващата година общо 533 милиона евро са разпределени за проекти за защитата на подводни кабели, като вече са отпуснати 186 милиона евро за 25 проекта. От 2021 до 2024 г. са предоставени 420 милиона евро по 51 подобни проекта, се допълва в съобщението.