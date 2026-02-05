Уиткоф обяви украинско-руско споразумение за размяна на пленници

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Американският пратеник Стив Уиткоф обяви днес, че Украйна и Русия са се договорили да извършат нова размяна на военнопленници на тристранните преговори в Абу Даби, които той определи като „продуктивни".

„Днес делегациите на САЩ, Украйна и Русия се договориха да разменят 314 пленници – първата размяна от този тип от пет месеца насам", съобщи Уиткоф в профила си в „Екс", цитиран от БТА.

„Този резултат беше постигнат благодарение на задълбочени и продуктивни мирни преговори. Макар да остава още значителна работа, напредък като този показва, че устойчивият дипломатически ангажимент дава конкретни резултати и допринася за усилията за прекратяване на войната в Украйна", увери той.