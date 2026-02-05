Бурята "Леонардо" взе жертва в Португалия, издирват и момиче, отнесено от река

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Мъж загина, след като автомобилът му бе повлечен от придошли води в Португалия, а момиче бе отнесено от река, докато се опитвало да спаси кучето си. До случаите се стигна в резултат на преминаването на бурята „Леонардо", донесла поройни дъждове и бурни ветрове на Иберийския полуостров, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА

„Леонардо" е поредната от серия от шест зимни бури, които връхлетяха Португалия и Испания и които отнеха живота на няколко души, отнесоха покриви на къщи и наводниха градове.

Мъж на около 70 години загина вчера в южната провинция Алентежу, след като колата му бе отнесена на наводнен път близо до язовир, съобщиха португалските власти.

В южната испанска провинция Малага изчезна момиче, което бе повлечено от водите на река Турвиля, докато се опитвало да спаси кучето си.

„Претърсвахме реката през целия следобед вчера и през нощта – от мястото, където момичето е паднало до самия край на реката. Намерихме кучето, но не и нея", каза по испанската телевизия началникът на противопожарната служба на Малага Мануел Мармолехо.

Бурята „Марта" – следващият атмосферен фронт от т.нар. влакче на бурите, се очаква да връхлети региона през уикенда, съобщи испанската метеорологична агенция „Аемет".

Междувременно португалският министър на икономиката Мануел Кастро Алмейда заяви, че разходите за възстановяване в Португалия след преминаването на бурята „Кристин" миналата седмица ще надхвърлят четири милиарда евро.

„Това е значителен удар за икономиката – над 4 млрд. евро, без да включваме косвените разходи", като прекъсването на веригите на доставки за индустрията, каза той пред Португалското радио и телевизия (РТП) късно снощи.

„Няколко собственици на бизнеси планират да построят изцяло нови заводи, защото сегашните са напълно неизползваеми, което означава, че възстановяването ще отнеме месеци", добави той.

Работниците в компаниите, чиято работа бе засегната от бурята „Кристин", ще се възползват от грантова схема, която ще гарантира изплащане на пълните им заплати в размер до 2760 евро на месец, като социалното осигуряване покрива 80%, а фирмите 20%, за да се предотвратят съкращения по време на възстановяването, каза още министърът.

Португалското правителство в събота одобри и пакет на стойност 2,5 милиарда евро за заеми и стимули за подпомагане на хората и бизнесите след бурята.