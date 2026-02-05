Кметът на Пловдив, евродепутатът Андрей Ковачев и областният на София - на молитвената закуска на Тръмп

Отсъствието на Костадин Димитров при представянето на книгата за Христо Бонев направи впечатление и мнозина питаха къде е

Кметът на Пловдив Костадин Димитров е в българската делегация, която участва на традиционната молитвена закуска в САЩ, става ясно от публикация на българското посолство в Америка.

"За нас беше удоволствие да посрещнем д-р Андрей Ковачев, евродепутат от Групата на ЕНП/ГЕРБ, г-н Стефан Арсов, областен управител на София-град, и г-н Костадин Димитров, кмет на Пловдив, които са на посещение във Вашингтон по повод Националната молитвена закуска", са посочва в публикацията, придружена със снимка, направена в дипломатическата ни мисия във Вашингтон. До тримата мъже е временно управляващата посолството Стефка Йовчева.

Отсъствието на кмета Костадин Димитров по време на снощното представяне на книгата за Христо Бонев "Осмото тепе" направи впечатление на много хора снощи и някои от тях се питаха защо го няма. От поста на посланика ни се разбира, че той е отвъд Океана.

"Ежегодното събитие събира хиляди участници - американски и чуждестранни политици, дипломати, регилигиозни лидери, представители на бизнеса и обществения сектор, които се събират в американската столица в първия четвъртък на февруари, за молитва и размисъл, посветени на вярата и обществения живот. Традиционно програмата включва и реч на действащия президент на САЩ", пише посланичката ни.

През годините на молитвената закуска в САЩ са били кметовете Иван Чомаков и Иван Тотев, както и Здравко Димитров в качеството му на областен управител.