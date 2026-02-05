Тръмп иска сътрудничество с Румъния за критичните минерали

Посолството на САЩ в Букурещ публикува днес съобщение на платформата Екс, в което подчертава твърдия ангажимент на американския президент Доналд Тръмп да работи с Румъния по сигурни доставки на основни минерали.

"Президентът Тръмп е твърдо ангажиран да работи с нашите международни партньори, включително Румъния, за да осигури надеждни доставки на основни минерали, необходими за подкрепа на нашите сектори на отбраната, енергетиката и технологиите", гласи съобщението, цитирана от БТА.

В друга публикация, качена на официалната страница на посолството в социалната мрежа Фейсбук, се посочва:

„Съединените щати и страните, участвали в Министерската среща за критично важни минерали, включително Румъния, подчертават, че безопасните и надеждни вериги за доставки са от съществено значение за споделената икономическа и национална сигурност и потвърждават ангажимента си да си сътрудничат за укрепване на този стратегически сектор".

Посланието идва в контекста, в който САЩ свикаха десетки външни министри, включително румънския външен министър Оана Цою, и висши служители от съюзнически страни, за да сключат споразумения, насочени към намаляване на зависимостта от критични минерали от Китай.

Срещата във Вашингтон цели да засили международното сътрудничество в гарантирането на сигурни и диверсифицирани вериги за снабдяване на двустранно равнище, както и на равнище ЕС-САЩ, посочиха в навечерието на събитието от румънското МВнР. Търси се стратегически подход към тази сфера, като в течение на годината ще бъдат обсъдени предложения за търговски партньорства за улесняване на стратегическите инвестиции в сферата на редките минерали.

Въпросът е основен приоритет за Вашингтон, след като Пекин наложи ограничения върху износа на така наречените редкоземни елементи миналата година, коментират румънските медии. Ограниченията бяха отложени през октомври като част от споразумение между Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин, но американските власти сега са решени да постигнат бърз напредък по въпроса.