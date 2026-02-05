Европейският съд взе страната на каталунските сепаратисти в спор за имунитети

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Европейският съд постанови, че действията на Европейския парламент за сваляне на имунитета на трима каталунски сепаратисти, включително на бившия лидер на испанската автономна област Карлес Пучдемон, са невалидни, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Европейският съд днес отмени решението на по-долна инстанция, с което бяха отхвърлени жалбите на Пучдемон, Антони Комин и Клара Понсати.

Тримата са издирвани в Испания за участието си в референдума за независимост на Каталуния през 2017 г., който бе обявен за противозаконен, но получиха имунитет, след като бяха избрани за евродепутати през 2019 г.

ЕП през 2021 г. гласува да свали имунитета им, след като испанската правосъдна система издаде заповеди за ареста им.

В мотивите си за днешното решение съдът посочва, че парламентът не е назначил безпристрастен докладчик, който да разгледа искането за сваляне на имунитетите, както изисква парламентарният правилник.

Наказателното производство в Испания бе инициирано с участието на испанската дясна популистка партия „Вокс". Евродепутатът, на който е било възложено разглеждането на искането за сваляне на имунитетите, е част от същата политическа група, в която членуват и евродепутатите на „Вокс", посочи съдът и добави, че това налага анулирането на решенията на парламента.

Съдебното решение едва ли може да има някакви последици, тъй като снемането на имунитетите стана в предишен мандат на ЕП, който приключи през 2024 г.

Парламентът заяви, че ще вземе под внимание постановеното от съда.