Полетите на летището в Берлин постепенно се възобновяват

Полетите на летище Берлин-Бранденбург постепенно се възобновяват, каза днес говорителка на летището, цитирана от ДПА и БТА.

Това става, след като по-рано имаше проблеми, свързани със заледяване.

„Нещата бавно се връщат към нормалното", каза тя и добави, че първият самолет е успял да излети тази сутрин след дълго забавяне.

Поради леден дъжд по-рано беше невъзможно да се премахне обледяването на самолетите и това наложи спиране на всички полети от летището в германската столица.

Говорителката на летището помоли пътниците за търпение и подчерта, че летището все още не работи нормално.

Тя каза, че се очакват закъснения и отменени полети, защото дебелият слой лед върху самолетите означава, че е нужно двойно повече време за премахването му от обичайното – до 60 минути на самолет.

Нарушенията на трафика засегнаха само излитащите самолети, докато и пристигащите самолети можеха да кацат.

На пътниците се препоръчва да проверят статуса на полетите си.

Германската метеорологична служба предупреди за висок риск от опасни заледявания в Берлин поради леден дъжд.