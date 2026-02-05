ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Възстановено е движението за камиони през прохода ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22230811 www.24chasa.bg

Полетите на летището в Берлин постепенно се възобновяват

1596
Летище СНИМКА: Pixabay

Полетите на летище Берлин-Бранденбург постепенно се възобновяват, каза днес говорителка на летището, цитирана от ДПА и БТА. 

Това става, след като по-рано имаше проблеми, свързани със заледяване.

„Нещата бавно се връщат към нормалното", каза тя и добави, че първият самолет е успял да излети тази сутрин след дълго забавяне.

Поради леден дъжд по-рано беше невъзможно да се премахне обледяването на самолетите и това наложи спиране на всички полети от летището в германската столица.

Говорителката на летището помоли пътниците за търпение и подчерта, че летището все още не работи нормално.

Тя каза, че се очакват закъснения и отменени полети, защото дебелият слой лед върху самолетите означава, че е нужно двойно повече време за премахването му от обичайното – до 60 минути на самолет.

Нарушенията на трафика засегнаха само излитащите самолети, докато и пристигащите самолети можеха да кацат.

На пътниците се препоръчва да проверят статуса на полетите си.

Германската метеорологична служба предупреди за висок риск от опасни заледявания в Берлин поради леден дъжд.

Летище СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание