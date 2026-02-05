Обявиха червен код в Португалия заради риск от наводнения

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Португалските власти обявиха червен код поради риск от наводнения след преливане на река Тежо в окръг Сантарем, причинено от проливните дъждове, предизвикани от бурята "Леонардо" в части от Иберийския полуостров, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Рискът от наводнения "изисква червен код" за окръг Сантарем, съобщи пред АФП говорителка на Националната служба за гражданска защита, а местните власти на Сантарем наредиха "задължителна евакуация" на районите по реката в рамките на седем часа.

"От 1997 г. не сме имали подобна ситуация в коритото на река Тежо", каза на пресконференция началникът на Националната служба за гражданска защита Марио Силвещре.