САЩ и Русия се споразумяха да възстановят военния диалог на високо равнище, след като старши руски и американски военни представители се срещнаха в Абу Даби, съобщи Европейското командване (EUCOM) на въоръжените сили на САЩ, цитирано от Асошиейтед прес и БТА.

Споразумението беше постигнато след срещи между генерал Алексъс Гринкевич, който е върховен главнокомандващ на обединените сили на НАТО в Европа, и високопоставени руски и украински военни представители, се казва в съобщението.

Каналът „ще осигури постоянен контакт между военните, докато страните продължават да работят за траен мир", се казва в съобщението.

Военната комуникация на високо равнище беше преустановена през 2021 г., точно преди нахлуването на Русия в Украйна.

Гринкевич беше в столицата на Обединените арабски емирства, където днес е вторият ден от преговорите между американски, руски и украински представители за прекратяване на войната в Украйна.

Делегациите от Москва и Киев бяха придружени в столицата на ОАЕ от специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф и зетя на президента на САЩ Доналд Тръмп Джаред Къшнър, заяви Рустем Умеров, ръководител на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна, който присъстваше на срещата.

По-рано украинският президент Володимир Зеленски каза, че от началото на руското нападение срещу Украйна преди почти четири години са загинали 55 000 войници на страната му.

„И има голям брой хора, които Украйна смята за изчезнали", добави той в интервю, излъчено снощи от френския телевизионен канал "Франс 2".

Зеленски многократно е заявявал, че страната му се нуждае от гаранции за сигурност от САЩ и Европа, за да възпрат евентуални руски нападения след войната.

Украинците трябва да усетят, че има истински напредък към мир, а „не към сценарий, при който руснаците използват всичко в своя полза и продължават атаките си", каза снощи Зеленски в социалните мрежи.