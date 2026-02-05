Педофилът Джефри Епстийн може да е бил руски шпионини и това подозрение не е чак толкова неправдоподобно, пише британският "Таймс".

Публикувани архиви от Министерството на правосъдието на САЩ, съдържащи повече от три милиона страници документи, отвориха отново кутията на Пандора на аферата Епстийн, далеч отвъд американските граници.

Макар че по-голямата част от тези документи описват тесните връзки, които Епстийн поддържа със световния политически, финансов и академичен елит, именно броят на препратките към Москва и руския президент Владимир Путин привлече вниманието във Варшава, пише британското авторитетно издание, цитирано от БГНЕС.

Полският премиер Доналд Туск е разпоредил създаването на екип от анализатори, които да проучат всяко взаимодействие, което би могло да повлияе на националната сигурност на Полша. Според него елементите, съдържащи се в тези файлове, биха могли да подсказват, че „безпрецедентният скандал с педофилията" на Джефри Епстийн е бил съорганизиран от чуждестранни разузнавателни служби, което повдига вероятността руските служби да са използвали тази мрежа, за да изнудват лидери, които все още са на власт, пише „Таймс".

Това подозрение, което лесно може да бъде отхвърлено като конспиративна теория, не е чак толкова неправдоподобна: няколко международни медии отбелязаха многократни препратки към руски организации и Москва в публикуваните документи, някои от които споменават планове за срещи между Джефри Епстийн и видни руски фигури. Концепцията за компрометираща информация, събрана с цел изнудване на противници не е просто журналистическа фантазия. Използвана в миналото от съветските, а след това и от руските разузнавателни служби (макар и не изключително, тъй като западните демокрации не са имунизирани срещу подобни практики), тя се състои в експлоатиране на личните слабости на обекта си. Засега няма преки доказателства, че Джефри Епстийн е бил платен или контролиран от руското разузнаване.

Руското правителство, от своя страна, не е отговорило на официални искания за коментар по това разследване. Миналата есен обаче говорител на Министерството на външните работи вече се опита да използва този скандал срещу Запада, позовавайки се в социалните мрежи на "лицемерието на западните елити", разкрито в случая с Епстийн.

Би било погрешно да се бъркат подозрение, корелация и доказателство за шпионаж. В момента започването на официално разследване в Полша се основава предимно на обема на наскоро изтекли документи, наличието на многобройни препратки към Русия в тези досиета и страха – основателен в източноевропейските политически кръгове предвид настоящия контекст – че чувствителни данни са били използвани за геополитически цели.

Въпреки това, публично достъпните доказателства в момента не позволяват заключението, че Джефри Епстийн съзнателно или несъзнателно е действал като пешка на руските разузнавателни служби. Както се посочва в публикувана по-рано вътрешна бележка от Министерството на правосъдието, американските власти не са открили достоверни доказателства за списък с клиенти или документи, доказващи, че олигархът е използвал мрежата си, за да изнудва влиятелни фигури