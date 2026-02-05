Джорджа Мелони и Джей Ди Ванс ще проведат среща

Премиерът на Италия Джорджа Мелони ще проведе утре среща с американския вицепрезидент Джей Ди Ванс, който е в Италия за церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри, предаде АНСА, цитирана от БТА.

Ванс пристигна днес с придружаваща го американска официална делегация в Милано, в която е и държавният секретар Марко Рубио.

Това е трета визита на американския вицепрезидент в Италия от по-малко от година. Той посети Италия и миналата година през пролетта, като тогава се срещна освен с Мелони и с тогавашния папа Франциск във Ватикана. След кончината на Франциск Ванс оглави американската делегация за интронизацията на новия папа Лъв Четиринадесети и участва в тристранна среща в Рим с Мелони и с Урсула фон дер Лайен.