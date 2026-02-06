ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте повредената корона, която не успяха да откра...

България спира споразумението на ЕС със Сан Марино? Брюксел обсъжда рисковете от „прибързана интеграция“ advertorial icon

5064

Докато Европейският парламент се готви да гласува дълго подготвяните споразумения за асоцииране на ЕС с микродържавите Андора и Сан Марино, в Брюксел се засилва съпротивата срещу сделката със Сан Марино. Конференция, организирана в сряда от платформата EUalive, постави под въпрос дали моментът за подобна стъпка е подходящ и дали са отчетени всички рискове за единния европейски пазар.

Събитието събра експерти по европейска политика, финанси и право, които анализираха потенциалните последици от по-дълбоката интеграция на микродържавите в ЕС. Фокусът падна върху финансовия надзор, регулаторните различия и опасенията, че прибързано асоцииране може да отвори „вратички“ за заобикаляне на европейските стандарти.

В дискусията участваха изследователят Жерар Веспиер, бившият ирландски министър по европейските въпроси Дик Рош, председателят на надзорния съвет на „Старком холдинг“ Асен Христов и адвокатът от Сан Марино Франческа Мария Бачоки. Общото послание от панела беше, че преди ратификацията трябва да бъдат изчистени сериозни въпроси, особено по отношение на банковата прозрачност и борбата с прането на пари.

По време на конференцията стана ясно, че България настоява споразумението със Сан Марино да бъде поставено „на пауза“, докато не се гарантира пълното съответствие с правилата на ЕС. Според участници в дискусията подобни резерви споделят и други държави членки, макар и не толкова публично. За София темата е чувствителна и заради скорошни проблеми около български инвестиции в банковия сектор на Сан Марино.

Преговорите за асоцииране на Андора и Сан Марино с ЕС продължиха повече от десет години и приключиха с подписване на текстовете през 2023 г. Целта е двете микродържави да получат достъп до единния пазар и четирите свободи – движение на стоки, услуги, капитали и хора – без да стават пълноправни членове на съюза. Предстои обаче ратификационна процедура, която може да се окаже по-сложна от очакваното.

Българският постоянен представител в ЕС Румен Александров заяви пред организаторите, че обхватът на споразумението е толкова широк, че трябва да се третира като „смесено“, което означава одобрение не само от европейските институции, но и от националните парламенти. Според българския евродепутат Цветелина Пенкова това прави малко вероятно планираното за следващата седмица гласуване в Европейския парламент да се състои.

Дебатът се изостри и заради конкретен казус с българско участие. През януари 2025 г. компания, свързана с Асен Христов, подаде оферта за придобиване на контролен пакет в Banco di San Marino. По време на процедурата 15 млн. евро на фирмата изчезват от сметка в банката, а обстоятелствата около случая остават неясни. Христов използва форума, за да подчертае, че трансграничните инвестиции имат нужда от ясни и еднакви правила, ако микродържавите искат по-дълбока интеграция с ЕС.

Жерар Веспиер обърна внимание на структурния проблем на микродържавите – малки общества с тесни връзки между политическия, финансовия и съдебния елит. По думите му това създава специфични рискове за върховенството на закона и изисква особено внимателен контрол. Дик Рош използва още по-остра метафора, предупреждавайки, че допускането на слабо регулирани практики в единния пазар може да действа като „ракови клетки“, които подкопават системата отвътре.

Най-личното свидетелство дойде от адвокатката Франческа Мария Бачоки от Сан Марино. Тя разказа за продължителен семеен съдебен спор с местна банка и описа съдебната система като трудно достъпна и непредвидима. Според нея натрупаните процесуални проблеми и усещането за неравно третиране пораждат сериозни въпроси за съвместимостта на местната практика с европейските стандарти.

Дискусията в Брюксел показва, че асоциирането на микродържавите с ЕС далеч не е чисто технически процес. За част от държавите членки това е тест дали съюзът може да разширява икономическото си пространство, без да прави компромис с правилата, които крепят единния пазар и еврозоната. Именно около този баланс тепърва ще се водят най-тежките спорове.

