Докато Европейският парламент се готви да гласува дълго подготвяните споразумения за асоцииране на ЕС с микродържавите Андора и Сан Марино, в Брюксел се засилва съпротивата срещу сделката със Сан Марино. Конференция, организирана в сряда от платформата EUalive, постави под въпрос дали моментът за подобна стъпка е подходящ и дали са отчетени всички рискове за единния европейски пазар.

Събитието събра експерти по европейска политика, финанси и право, които анализираха потенциалните последици от по-дълбоката интеграция на микродържавите в ЕС. Фокусът падна върху финансовия надзор, регулаторните различия и опасенията, че прибързано асоцииране може да отвори „вратички“ за заобикаляне на европейските стандарти.

В дискусията участваха изследователят Жерар Веспиер, бившият ирландски министър по европейските въпроси Дик Рош, председателят на надзорния съвет на „Старком холдинг“ Асен Христов и адвокатът от Сан Марино Франческа Мария Бачоки. Общото послание от панела беше, че преди ратификацията трябва да бъдат изчистени сериозни въпроси, особено по отношение на банковата прозрачност и борбата с прането на пари.

По време на конференцията стана ясно, че България настоява споразумението със Сан Марино да бъде поставено „на пауза“, докато не се гарантира пълното съответствие с правилата на ЕС. Според участници в дискусията подобни резерви споделят и други държави членки, макар и не толкова публично. За София темата е чувствителна и заради скорошни проблеми около български инвестиции в банковия сектор на Сан Марино.

Преговорите за асоцииране на Андора и Сан Марино с ЕС продължиха повече от десет години и приключиха с подписване на текстовете през 2023 г. Целта е двете микродържави да получат достъп до единния пазар и четирите свободи – движение на стоки, услуги, капитали и хора – без да стават пълноправни членове на съюза. Предстои обаче ратификационна процедура, която може да се окаже по-сложна от очакваното.

Българският постоянен представител в ЕС Румен Александров заяви пред организаторите, че обхватът на споразумението е толкова широк, че трябва да се третира като „смесено“, което означава одобрение не само от европейските институции, но и от националните парламенти. Според българския евродепутат Цветелина Пенкова това прави малко вероятно планираното за следващата седмица гласуване в Европейския парламент да се състои.

Дебатът се изостри и заради конкретен казус с българско участие. През януари 2025 г. компания, свързана с Асен Христов, подаде оферта за придобиване на контролен пакет в Banco di San Marino. По време на процедурата 15 млн. евро на фирмата изчезват от сметка в банката, а обстоятелствата около случая остават неясни. Христов използва форума, за да подчертае, че трансграничните инвестиции имат нужда от ясни и еднакви правила, ако микродържавите искат по-дълбока интеграция с ЕС.

Жерар Веспиер обърна внимание на структурния проблем на микродържавите – малки общества с тесни връзки между политическия, финансовия и съдебния елит. По думите му това създава специфични рискове за върховенството на закона и изисква особено внимателен контрол. Дик Рош използва още по-остра метафора, предупреждавайки, че допускането на слабо регулирани практики в единния пазар може да действа като „ракови клетки“, които подкопават системата отвътре.

Най-личното свидетелство дойде от адвокатката Франческа Мария Бачоки от Сан Марино. Тя разказа за продължителен семеен съдебен спор с местна банка и описа съдебната система като трудно достъпна и непредвидима. Според нея натрупаните процесуални проблеми и усещането за неравно третиране пораждат сериозни въпроси за съвместимостта на местната практика с европейските стандарти.

Дискусията в Брюксел показва, че асоциирането на микродържавите с ЕС далеч не е чисто технически процес. За част от държавите членки това е тест дали съюзът може да разширява икономическото си пространство, без да прави компромис с правилата, които крепят единния пазар и еврозоната. Именно около този баланс тепърва ще се водят най-тежките спорове.