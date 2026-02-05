Словения подготвя закон за забрана на социалните мрежи за младежи под 15 г.

Словения подготвя проектозакон, който ще забрани достъпа до социални мрежи на лица под 15 години, съобщи на пресконференция днес вицепремиерът Матей Арчон, цитиран от Ройтерс и БТА.

Страната с население около 2 милиона души следва примера на Испания и Гърция, които по-рано тази седмица предложиха забрана за използване на социалните мрежи от тийнейджъри, давайки знак за втвърдяване на отношението в Европа към технология, която мнозина смятат, че е проектирана да бъде пристрастяваща, отбелязва агенцията.

Арчон посочи, че Министерството на образованието е инициирало този ход на базата на опита на други страни и че експерти в областта на образованието и дигиталните технологии също ще се включат в изготвянето на проектозакона, който цели да защити децата и младежите.

"Това е гореща тема в цял свят и в Европа през последните седмици и месеци и с това ние като правителство показваме, че ни е грижа за нашите деца", подчерта Арчон след правителствено заседание.

Той каза, че правителството иска да регулира социалните мрежи, в които съдържанието е споделено, споменавайки ТикТок, Снапчат, Инстраграм и други.

Докато Испания иска да забрани социалните мрежи за лица под 16 години, Гърция е близо до обявяването на подобна забрана за възраст под 15 години, според високопоставен правителствен източник.

Други страни, като Великобритания и Франция, също обмислят по-твърди позиции по отношение на социалните мрежи, след като Австралия през декември стана първата страна в света, която забрани достъпа за деца под 16 години.

След решението на Австралия словенското Министерство на цифровата трансформация заяви, че Словения подкрепя инициативи за въвеждане на възрастови органичния на нивото на ЕС и задължителна проверка за възрастта на потребителите на онлайн платформи като социални мрежи или сайтове за залагания, предаде националната агенция СТА.