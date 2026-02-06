7-и сме в ЕС по хора със собствено жилище, едва 14% у нас живеят под наем (Графика)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

България е на 7-о място в Европейския съюз (ЕС) по дял от населението, което притежава собствено жилище - 86% от българите си имат собствен дом, а 14% живеят под наем. Това сочат данни на Евростат за 2024 г.

Средният процент пък за ЕС е 68%.

Лидер в класацията обаче е Румъния - внушителни 94,3% от румънците притежават собствено жилище, а малко над 5% са под наем. След нея се нареждат Словакия (93,1%) и Унгария (91,6%). А челната петица се допълва от Хърватия (91%) и Литва (87,4%). В Гърция 69,7% от населението притежава собствено жилище за сметка на 31,3% под наем.

На последно място се нарежда Германия, която е единствената държава с повече наематели, отколкото собствениците на жилища - 53% живеят под наем. А пред нея се нареждат Австрия - 54,5% притежават собствен дом, и Дания - 60,9.