ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

26-годишен грък е задържан за нападението над конт...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22232617 www.24chasa.bg

7-и сме в ЕС по хора със собствено жилище, едва 14% у нас живеят под наем (Графика)

3572
България е на 7-о място в Европейския съюз (ЕС) по дял от населението, което притежава собствено жилище

България е на 7-о място в Европейския съюз (ЕС) по дял от населението, което притежава собствено жилище - 86% от българите си имат собствен дом, а 14% живеят под наем. Това сочат данни на Евростат за 2024 г.

Средният процент пък за ЕС е 68%.

Лидер в класацията обаче е Румъния - внушителни 94,3% от румънците притежават собствено жилище, а малко над 5% са под наем. След нея се нареждат Словакия (93,1%) и Унгария (91,6%). А челната петица се допълва от Хърватия (91%) и Литва (87,4%). В Гърция 69,7% от населението притежава собствено жилище за сметка на 31,3% под наем.

На последно място се нарежда Германия, която е единствената държава с повече наематели, отколкото собствениците на жилища - 53% живеят под наем. А пред нея се нареждат Австрия - 54,5% притежават собствен дом, и Дания - 60,9.

България е на 7-о място в Европейския съюз (ЕС) по дял от населението, което притежава собствено жилище

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Лора Инджова: Спрях да се сърдя на Бог, той всъщност ме обича