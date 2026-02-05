Епстийн искал да купи "вилата на Тито" (Обзор)

Педофилът Джефри Епстийн е искал да купи бившето югославско посолство в Ню Йорк, известно като “вилата на Тито”.

Сред последните документи, които публикува министерството на правосъдието на САЩ, има имейл до педофила с доста снимки на сградата и заглавие от “Ню Йорк Пост”, гласящо “За 50 млн. долара можете да станете собственик на последната вила от златния век на Манхатън”.

През декември 2018 г. Епстийн е получил имейл от свой финансов съветник с информация, че в бившето посолство е избухнал пожар и може би е време да направи оферта, защото вероятно цената се е понижила.

В крайна сметка Епстийн не купува “вилата на Тито”, която обаче си намира собственик през 2022 г. Сградата е продадена за 50 млн. долара, като 40% от тях получава Сърбия въз основа на Анекс Б от Споразумението за наследството на имуществото на бившата СФРЮ в чужбина.

Докато е обмислял купуването на “вилата на Тито”, Епстийн се е допитал до бившия върховен представител в Босна и Херцеговина Мирослав Лайчак. По времето на разговора с педофила Лайчак е председател на Общото събрание на ООН. Словакът напусна преди дни поста си като съветник по национална сигурност на премиера Роберт Фицо.

В поредица от есемеси между двамата Епстийн пише: “Отидох да видя старото югославско посолство. Казаха ми, че се продава, но че и петте правителства, сръбското и останалите, трябва да се съгласят. Интересно”.

Лайчак му отговаря: “Те никога няма да се споразумеят. Опитват се да се споразумеят за разделянето на собствеността от 2001 г. и няма край”. И допълва: “Трябва да се консултираш с мен за всичко, което касае бивша Югославия или настоящите държави наследници, запознат съм много добре с нещата”.

