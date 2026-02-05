Руско-украинските преговори в Абу Даби приключиха

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Вторият ден на преговорите между Украйна и Русия с посредничеството на САЩ в Абу Даби приключи, предаде ДПА, като се позова на украинската делегация.

„Ще има изявление по-късно", заяви пред журналисти говорителката на Съвета по национална сигурност на Украйна Диана Давитян.

Украинският президент Володимир Зеленски обяви на пресконференция в Киев, че преговорите между двете страни скоро ще продължат.

По време на днешните преговори бе сключено споразумение за най-голямата размяна на военнопленници от месеци.

Украйна се отбранява от руската инвазия с помощта на Запада вече почти четири години, посочва ДПА, цитира БТА.

Вашингтон оказва натиск върху двете страни да сключат мирно споразумение, но основната пречка за това остава въпросът за територията. Русия настоява да ѝ бъде отстъпена територия в Източна Украйна, а Украйна отказва да се откаже от каквато и да било част от територията си.