За първи път от десетилетия САЩ и Русия без ограничения върху ядрените си оръжия (Обзор)

Вашингтон настоява Пекин да бъде включен в нов договор с Москва след изтичането на "Нов СТАРТ"

“За първи път от повече от половин век сме изправени пред свят без никакви обвързващи ограничения върху стратегическите ядрени арсенали на двете държави, които притежават огромното мнозинство от световния запас от атомни оръжия.” С тези думи генералният секретар на ООН Антониу Гутериш коментира края на договора “Нов СТАРТ” - едно от най-важните стратегически споразумения за сигурността, което ограничава броя на ядрените бомби на Русия и САЩ.

Давността на сделката изтече през нощта

срещу четвъртък, което събуди множество страхове за нова ядрена надпревара между двете суперсили, каквато не е виждана от Студената война насам.

Гутериш отбеляза, че се намираме в преломен момент за международния мир и сигурност и призова за наследник на “Нов СТАРТ” възможно най-бързо.

СТАРТ е латинската абревиатура на Договор за намаляване на стратегическите настъпателни оръжия. Той беше подписан през 2010 г. в Прага от президента на САЩ Барак Обама и неговия руски колега по това време Дмитрий Медведев. Чрез “Нов СТАРТ” двете велики сили се съгласиха да ограничат броя на активните си ядрени бомби (бойни глави) до 1550. Споразумението също така намаляваше и възможностите за транспорт и изстрелване на тези оръжия.

Една от най-важните разпоредби на договора даваше възможност на САЩ и Русия взаимно да проверяват ядрените си арсенали, за да следят за неговото спазване.

Първоначало “Нов СТАРТ” трябваше да бъде в сила 10 г., но през 2021 г. президентът Джо Байдън и руският лидер Владимир Путин се разбраха да го удължат еднократно с още пет. Въпреки че Кремъл опита да го прекрати преждевременно през 2023 г. поради нарастващото напрежение около войната в Украйна, все още се смяташе, че продължава да го спазва.

През последните месеци имаше индикации от руската страна за възможно възобновяване на взаимния контрол на ядрените оръжия, но Вашингтон избягваше решителни действия в тази посока. Миналия септември Путин предложи “Нов СТАРТ” да се удължи с още една година.

“Пълното отхвърляне на наследството от това споразумение би било от много гледни точки погрешна и късогледа постъпка”, каза той.

Доналд Тръмп заяви, че предложението му звучи като добра идея. Въпреки това през януари той не изрази никаква загриженост за края на ядрения договор.

“Ако изтече, изтече. Винаги можем да сключим нещо по-добро”, обобщи Тръмп.

В сряда държавният секретар Марко Рубио намекна, че САЩ

няма да се съгласят да запазят ограниченията

на “Нов СТАРТ”, позовавайки се на призива на Белия дом за ядрена сделка между САЩ, Русия и Китай.

“Президентът многократно е заявявал, че за да има истински контрол върху бойните глави през XXI в., е невъзможно да се направи нещо, което не включва Китай, поради огромния и бързо нарастващ арсенал от оръжия на Пекин”, обясни Рубио.

Руското външно министерство обяви, че публичните коментари на САЩ показват, че на идеите на Путин умишлено не е било обърнато внимание. “При тези обстоятелства считаме, че двете страни по “Нов СТАРТ” вече не са обвързани с никакви задължения и са свободни сами да избират следващите си стъпки”, казват от ведомството.

Американски експерти смятат, че не е в интерес на националната сигурност на САЩ да се възобнови договорът с Русия. Според тях той връзва ръцете на Вашингтон, докато Китай остава свободен да разгръща ядрения си потенциал.

“На теория е хубаво да има ограничения. Обаче Пекин скоро ще настигне САЩ и ще се превърне в ядрена суперсила. Нуждаем се от стратегия за

предотвратяване на потенциален армагедон,

която се фокусира предимно върху Китай”, обясни старши директорът на Центъра за стратегия и сигурност “Скоукрофт” Матю Крьониг.

Китай многократно е отхвърлял възможността да участва в споразумения за мониторинг и лимитиране на бойните му глави. Основният аргумент на Пекин за това е, че арсеналът му е сравнително по-малък от този на Москва и Вашингтон. Предполага се, че към момента многолюдната страна има приблизително 600 ядрени бомби и броят им расте, пише “Дойче Веле”.

Друга пречка към осъществяването на ново споразумение е и фактът, че Русия и САЩ работят по нови и по-опасни оръжия. Например Москва пусна в експлоатация хиперзвуковата балистична ракета “Орешник” или автономния дрон “Посейдон”, които са способни да пренасят бойни глави.

От друга страна, предложението на Тръмп за инсталирането на космическа система за противоракетна отбрана, наречена “Златен купол”, беше разтълкувано от мнозина като опит да се подкопае основният принцип на ядреното равновесие: възпиране чрез взаимно гарантирано унищожение. Според военни експерти съоръжението ще може да неутрализира всички чужди бойни глави и ще даде възможност на Вашингтон да нанася удари, без да се страхува от ответната реакция.