Украйна: Деактивирахме терминалите на "Старлинк", използвани от Русия

Така изглежда сателитът на Старлинк СНИМКА: АРХИВ

Терминалите на "Старлинк", използвани от руските войски в Украйна, са били деактивирани, заяви днес Киев, предаде Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че по думите на украински официален представител това е голям удар за военните способности на руската армия на бойното поле, което може да разстрои настъпателните ѝ операции.

Руските сили са използвали хиляди интернет връзки чрез сателитните услуги "Старлинк" за по-сигурни комуникации от началото на руската инвазия в Украйна, твърди Киев.

Ройтерс прави уговорката, че не може да потвърди мащабите на въздействието на това върху руските комуникационни системи, но според трима украински представители то е значително, съобщава БТА.

Украйна заяви миналата седмица, че работи с компанията на Илон Мъск "СпейсЕкс" за блокиране на използваните за руските атаки с дронове терминали на "Старлинк" и се опитва да състави "бял списък" на всички украински терминали, така че руските да бъдат блокирани.

"Включените в "белия списък" терминали работят, а руските терминали вече са блокирани", написа в "Телеграм" украинският министър на отбраната Михайло Федоров, който зае поста миналия месец. Той добави, че списъкът все още се актуализира.

Компанията "СпейсЕкс" засега не е отговорила на искането на Ройтерс за коментар.

Мъск каза в неделя, че стъпките на "СпейсЕкс" да спиране на неразрешения достъп на Русия до системата на "Старлинк" изглежда са проработили.

Руски военен блогър, използващ псевдонима Двама Майори, каза, че е имало голям срив в работата на терминалите на "Старлинк", използвани от Русия, който е започнал вчера вечерта.

