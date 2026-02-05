Украйна: Деактивирахме терминалите на "Старлинк", използвани от Русия

Терминалите на "Старлинк", използвани от руските войски в Украйна, са били деактивирани, заяви днес Киев, предаде Ройтерс.
Агенцията отбелязва, че по думите на украински официален представител това е голям удар за военните способности на руската армия на бойното поле, което може да разстрои настъпателните ѝ операции.
Руските сили са използвали хиляди интернет връзки чрез сателитните услуги "Старлинк" за по-сигурни комуникации от началото на руската инвазия в Украйна, твърди Киев.
Ройтерс прави уговорката, че не може да потвърди мащабите на въздействието на това върху руските комуникационни системи, но според трима украински представители то е значително, съобщава БТА.
Украйна заяви миналата седмица, че работи с компанията на Илон Мъск "СпейсЕкс" за блокиране на използваните за руските атаки с дронове терминали на "Старлинк" и се опитва да състави "бял списък" на всички украински терминали, така че руските да бъдат блокирани.
"Включените в "белия списък" терминали работят, а руските терминали вече са блокирани", написа в "Телеграм" украинският министър на отбраната Михайло Федоров, който зае поста миналия месец. Той добави, че списъкът все още се актуализира.
Компанията "СпейсЕкс" засега не е отговорила на искането на Ройтерс за коментар.
Мъск каза в неделя, че стъпките на "СпейсЕкс" да спиране на неразрешения достъп на Русия до системата на "Старлинк" изглежда са проработили.
Руски военен блогър, използващ псевдонима Двама Майори, каза, че е имало голям срив в работата на терминалите на "Старлинк", използвани от Русия, който е започнал вчера вечерта.