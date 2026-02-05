Кремъл категорично отхвърли и дори се присмя на твърденията, че педофилът Джефри Епстийн е бил свързан с руското разузнаване.

Наскоро разсекретени документи от ФБР по делото породиха спекулации, че покойният финансист, осъден за сексуални престъпления, е бил „вербуван" агент на израелското разузнаване „Мосад" или на руското.

Разкритията предизвикаха международни реакции. Полският премиер Доналд Туск обяви, че правителството му започва проверка за евентуални връзки между Епстийн и руските разузнавателни служби. Туск се позова на „нарастващ брой следи, информация и коментари в международните медии", според които „този изключителен педофилски скандал е възможно да е бил съорганизиран от руските тайни служби".

Кремъл отхвърли тези спекулации. Запитан за обвиненията, говорителят Дмитрий Песков заяви пред Reuters: „Бих могъл да се пошегувам с подобни версии, но нека не си губим времето". Руски представители твърдят, че опитите да се свърже Епстийн с руското разузнаване целят да отклонят вниманието от скандал, който според тях разкрива „лицемерието на влиятелни мъже в САЩ и Европа", цитира Би Ти Ви.

Меморандум на ФБР от 2020 г., включен сред близо 3 милиона страници документи, оповестени на 30 януари, излага непотвърдени твърдения, според които адвокатът на Епстийн – Алън Дершовиц е казал на тогавашния главен прокурор на САЩ Алекс Акоста, че Епстийн „принадлежи на разузнаването". По думите на източника това би обяснило необичайно мекото споразумение с прокуратурата от 2008 г. В документа се твърди още, че Епстийн е бил „близък с бившия израелски премиер Ехуд Барак и е бил обучаван като шпионин под негово ръководство".

Близо седмица след публикуването на досиетата, свързани с финансиста Джефри Епстийн, скандалите с уличени във връзки с него не стихват.