Макрон: Ускорете програмата за европейска независимост

Френският президент Еманюел Макрон призова днес Европейският съюз да „ускори" програмата за „европейска независимост", предаде Франс прес. Негови приближени заявиха, че той е решен „да раздвижи нещата" на предстоящата среща на 27-те държави членки.

„За Европа, която решава сама за себе си, която е по-конкурентоспособна и по-суверенна. С председателя на Европейския съвет Антонио Коща и председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен работим за подготовката на срещата на държавните и правителствените ръководители на Европейския съюз следващата седмица, посветена на конкурентоспособността", написа френският президент в "Екс", цитиран от БТА.

„Моето послание: ускорете програмата за европейска независимост. Инвестирайте, защитавайте, диверсифицирайте и опростявайте – по-бързо", добави той.

Европейските лидери ще се срещнат на 12 февруари в Белгия за неформална среща, на която ще присъства бившият председател на Европейската централна банка и бивш италиански министър-председател Марио Драги, автор на ключов доклад за укрепване на конкурентоспособността на Стария континент.

Според близък сътрудник на Еманюел Макрон той иска да използва тази среща, за да „предложи някои доста силни идеи и леко да разтърси ситуацията, така че изявленията, последвали заплахите на Доналд Тръмп" относно Гренландия и митата, „да бъдат последвани от решения".

„Голямата опасност пред нас е инерцията да се изгуби, както се случи преди година след епизода в Овалния кабинет", добави източникът, визирайки момента, когато президентът на САЩ вербално нападна украинския си колега Володимир Зеленски в Белия дом, което предизвика единен отговор от страна на европейците.