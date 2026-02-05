ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

За първи път от десетилетия САЩ и Русия без ограни...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22233211 www.24chasa.bg

Зеленски: Новите преговори с Русия вероятно ще са в САЩ

2816
Володимир Зеленски СНИМКА: Екс/@ZelenskyyUa

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че следващият кръг от преговорите за разрешаване на почти четиригодишната война с Русия вероятно ще се проведе в САЩ, предаде Ройтерс.

„Това, което вече може да се каже, е, че следващите срещи са планирани в близко бъдеще. Вероятно в Америка", каза Зеленски във вечерното си видеообръщение, цитирано от БТА.

Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф заяви по-рано, че тристранните преговори с Русия и Украйна са били конструктивни и ще продължат през следващите седмици.

Володимир Зеленски СНИМКА: Екс/@ZelenskyyUa

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Лора Инджова: Спрях да се сърдя на Бог, той всъщност ме обича