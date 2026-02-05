ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

За първи път от десетилетия САЩ и Русия без ограни...

Администрацията на Тръмп пусна уебсайт за лекарства с намаления

Доналд Тръмп Снимка: Снимка архив

Нов уебсайт за лекарства с намаления, поддържан от правителството на Тръмп, ще започне да работи от днес, съобщи говорителката на Белия дом

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп  обяви днес създаването на нов уебсайт, наречен "Тръмп Ар Ех" (TrumpRx), който според нея ще помогне на пациентите в САЩ да купуват лекарства с рецепта директно от производителите на по-ниски цени в момент, когато здравеопазването и разходите за живот са все по-голяма грижа за американците, предаде Асошиейтед прес.

Говорителката на Белия дом Карълайн Левит съобщи, че представянето на сайта ще бъде днес. Сайтът за лекарства с намаления, чиито хостинг ще бъде поддържан от правителството на Тръмп, ще започне да работи от днес. Не се очаква той да е платформа за набавяне на лекарства, а по-скоро средство, улесняващо достъпа на американците до други уебсайтове, от които те ще могат директно да си купуват лекарства, информира БТА.

Сайтът ще бъде обявен официално, след като представянето му на няколко пъти бе отлагано по причини, които американското правителство не е коментирало публично.

През последните няколко месеца президентът Тръмп изтъква усилията си да намали цените на лекарствата за американците.

