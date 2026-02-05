Разследват районен кмет на Букурещ, построил път с обществени средства в имот на брат си

Кметът на букурещкия Трети сектор Роберт Негоица е разследван от Националната дирекция за борба с корупцията (DNA) по корупционно дело във връзка със строежа с обществени средства на път в частен имот на неговия брат, съобщава телевизия Диджи 24.

Тази сутрин прокурорите извършиха обиски на 11 места в Букурещ и съседния окръг Илфов, включително в дома на Негоица и в кметството, а той беше извикан за изслушване в DNA. Обискирани са жилища, офиси на фирми, както седалищата на две обществени институции.

"Прокурорите в рамките на DNA (...) извършват разследване по наказателно дело, което се отнася до подозрения за извършване на престъпления в периода 2017-2025 г., приравнени на корупционни", се посочва в съобщение на дирекцията.

В него се уточнява, че разследваните деяния включват строежа и асфалтирането на улици в Трети сектор на Букурещ без необходимата документация, съобщи БТА.

Разследващият сайт Рекордер разкри през август 2025 г., че Негоица е използвал ресурси на кметството, за да построи шосе на частен терен, притежаван от брат му, където той планирал да издигне няколко блока и търговски център, посочва телевизията.

"Пътят, построен със съоръжения, хора и материали на общината, трябваше да има проект, приет от Общинския съвет на Трети сектор, а в проекта трябваше да фигурира инвестираната сума. Кметът обаче не се е занимавал с такива подробности, а само е дал заповед да се направи. Шосето беше построено за няколко дни и беше финансирано с обществени средства", твърди Рекордер.

Сайтът посочва още, че Негоица е наредил през последните години да се построят 11 асфалтирани пътища над газопроводи в източната част на Букурещ, без да има необходимите разрешителни от газопреносната компания Трансгаз.

Районният кмет даде пресконференция днес, на която отхвърли обвиненията, че е построил обществен път за брат си, пише сайтът Хотнюз. Той каза, че е построил "обществени пътища за Трети сектор, които може да се използват от всеки гражданин".

Негоица твърди също, че от близо четири години кметството на Букурещ "блокира" градоустройствената документация на Трети сектор, отправяйки по този начин индиректни обвинения към президента Никушор Дан, който до пролетта на миналата година беше кмет на столицата, отбелязват медиите.

Роберт Негоица е в четвъртия си кметски мандат, като на местните избори през юни 2024 г. беше преизбран с 53 процента от гласовете, напомня Хотнюз. Той е член на участващата в управляващата коалиция Социалдемократическа партия (СДП), която временно напуска през 2020 г., за да създаде собствена партия, а през 2024 г. се завръща в СДП.