Затварят 5-звезден хотел в Кран Монтана заради проблеми с пожарната безопасност

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Швейцарските власти в Кран Монтана затвориха 5-звезден хотел заради проблеми с пожарната безопасност, броени седмици след като при смъртоносен пожар в бар в алпийския ски курорт загинаха 41 души, предаде ДПА.

В изявление на местните власти се казва, че през август са били установени проблеми с пожарната безопасност в "Гран отел дю голф е палас" (Grand Hotel du Golf et Palace), разположен само на няколко минути пеша от главната улица на Кран Монтана. Ремонтните дейности не са били извършени до изтичането на крайния срок на 15 януари, което налага незабавното затваряне на хотела, информира БТА.

Местната туристическа служба ще намери алтернативни места за настаняване за засегнатите от затварянето гости на хотела.