ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Зографски с осмо място в един от тренировъчните ск...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22233579 www.24chasa.bg

Затварят 5-звезден хотел в Кран Монтана заради проблеми с пожарната безопасност

2332
Линейки и пожарни пред бара в Кран Монтана Кадър: Екс

Швейцарските власти в Кран Монтана затвориха 5-звезден хотел заради проблеми с пожарната безопасност, броени седмици след като при смъртоносен пожар в бар в алпийския ски курорт загинаха 41 души, предаде ДПА.

В изявление на местните власти се казва, че през август са били установени проблеми с пожарната безопасност в "Гран отел дю голф е палас" (Grand Hotel du Golf et Palace), разположен само на няколко минути пеша от главната улица на Кран Монтана. Ремонтните дейности не са били извършени до изтичането на крайния срок на 15 януари, което налага незабавното затваряне на хотела, информира БТА.

Местната туристическа служба ще намери алтернативни места за настаняване за засегнатите от затварянето гости на хотела.

Линейки и пожарни пред бара в Кран Монтана Кадър: Екс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Лора Инджова: Спрях да се сърдя на Бог, той всъщност ме обича