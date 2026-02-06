Норвежката полиция започва разследване срещу бивш премиер заради връзки с Епстийн

Норвежката икономическа полиция („Екокрим") съобщи снощи, че е започнала разследване срещу бившия премиер и председател на Норвежкия Нобелов комитет Турбьорн Ягланд по подозрение в „утежнена корупция“. Решението за разследване на Ягланд, който е и бивш генерален секретар на Съвета на Европа, се основава на информация, разкрита от наскоро публикуваните досиета, свързани с покойния американски финансист и сексуален престъпник Джефри Епстийн, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Считаме, че има основателни причини за разследване, като се има предвид, че той е заемал длъжностите председател на Нобеловия комитет и генерален секретар на Съвета на Европа през периода, обхванат от публикуваните документи“, заяви директорът на „Екокрим“ Пал Льосет в изявление.

Ягланд е без повдигнати обвинения по каквито и да е престъпления и разследването, наред с други неща, ще проучи дали са получени подаръци, пътувания и заеми във връзка с неговата позиция.

Полицията поиска също така да бъде отнет имунитетът, който Ягланд притежава поради позицията си на бивш ръководител на международна организация - искане, с което Министерството на външните работи се съгласи.

„Важно е фактите по този случай да бъдат изяснени“, заяви норвежкият външен министър Еспен Барт Ейде в изявление. „Следователно реших, че Норвегия ще внесе предложение до Комитета на министрите на Съвета на Европа за отнемане на имунитета на Ягланд“, заяви той.

Адвокат на Ягланд заяви, че приветства започването на разследване от полицията и че клиентът му ще „допринесе изцяло за него“.

Говорител на Норвежкия Нобелов комитет отказа да коментира новината, но добави, че комитетът „приветства всички факти по този случай“.

Ягланд е един от няколкото видни норвежци, появили се в досиетата на финансиста. Друг е престолонаследницата Мете-Марит, която заяви, че е проявила лоша преценка при поддържането на връзки „след като Епстийн беше осъден“.