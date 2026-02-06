Украински обстрел е причинил сериозни щети в руския Белгород

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Обстрел от Украйна е причинил сериозни щети в руския град Белгород, разположен близо до границата, заяви снощи губернаторът на едноименната област Вячеслав Гладков, цитиран от Ройтерс.

Вячеслав Гладков заяви в социалната мрежа „Телеграм“, че градските власти провеждат извънредно заседание, за да изготвят план за действие.

„За съжаление не мога да ви кажа добър вечер, скъпи приятели“, започна видеообръщението си Гладков. „Врагът обстреля цивилния град Белгород. Всички знаят, че нямаме военни цели. Има сериозни щети. Излязох да огледам“, допълни той.

Според неофициалния руски канал в „Телеграм“ – „Маш“, който има източници в службите за сигурност, ракети са поразили града, който се намира на около 40 км от украинската граница, а също така електрозахранването е било прекъснато в някои негови райони.

Украинските сили редовно атакуват Белгород и близките части на региона след нахлуването на Русия в съседната страна през февруари 2022 г., припомня БТА.