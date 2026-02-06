ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

26-годишен грък е задържан за нападението над конт...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22233830 www.24chasa.bg

Украински обстрел е причинил сериозни щети в руския Белгород

1592
Украйна е нанесла масивна атака по Белгород.

Обстрел от Украйна е причинил сериозни щети в руския град Белгород, разположен близо до границата, заяви снощи губернаторът на едноименната област Вячеслав Гладков, цитиран от Ройтерс.

Вячеслав Гладков заяви в социалната мрежа „Телеграм“, че градските власти провеждат извънредно заседание, за да изготвят план за действие.

„За съжаление не мога да ви кажа добър вечер, скъпи приятели“, започна видеообръщението си Гладков. „Врагът обстреля цивилния град Белгород. Всички знаят, че нямаме военни цели. Има сериозни щети. Излязох да огледам“, допълни той.

Според неофициалния руски канал в „Телеграм“ – „Маш“, който има източници в службите за сигурност,  ракети са поразили града, който се намира на около 40 км от украинската граница, а също така електрозахранването е било прекъснато в някои негови райони.

Украинските сили редовно атакуват Белгород и близките части на региона след нахлуването на Русия в съседната страна през февруари 2022 г., припомня БТА. 

Украйна е нанесла масивна атака по Белгород.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Лора Инджова: Спрях да се сърдя на Бог, той всъщност ме обича