Великобритания очаква НАТО да обсъди положението в Арктика

Министрите на отбраната на НАТО вероятно ще обсъдят мерките за укрепване на сигурността на Гренландия на срещата си през следващата седмица, заяви британският министър на отбраната Джон Хийли, цитиран от Ройтерс. Агенцията отбелязва, че по-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп предизвика разцепление в съюза заради желанието си да придобие острова, подчертава БТА.

Тръмп многократно е заявявал, че иска Гренландия, отбелязвайки, че европейските съюзници не са успели да ѝ осигурят сигурността. Коментарите му предизвикаха спор с члена на НАТО Дания за нейната отвъдморска територия.

Това напрежение намаля, след като генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че е обсъдил с Тръмп как съюзниците от НАТО биха могли да работят колективно, за да гарантират сигурността в Арктика, но подробности за тези планове остават оскъдни. Хийли заяви, че така „като държави от НАТО, можем да демонстрираме на президента Тръмп, че вече засилваме сигурността на Гренландия, че приемаме и сме съгласни, че той има основание за безпокойство“.

„Тръмп посочи предизвикателство. Това, което му демонстрираме, е, че НАТО вече се е заела с въпроса“, заяви Хийли в интервю за Ройтерс, добавяйки, че държавите ще „се ангажират допълнително“.

„Очаквам да видя повече дискусии на срещата на министрите на отбраната на НАТО, на която ще присъствам в Брюксел следващата седмица“, отбеляза той.