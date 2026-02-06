Расте детската смъртност в Румъния

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Детската смъртност в Румъния се е повишила през 2024 г. до 6,6 смъртни случая на 1000 живородени деца, което е най-високото ниво за последните 10 години. Това показват данни на Националния институт по статистика, цитирани от телевизия Диджи 24, предава БТА.

Между различните окръзи в страната има значителни разлики - окръг Муреш в Северна Румъния е регистрирал 13 смъртни случая на 1000 новородени, което е почти четири пъти повече от Букурещ (3,3 на 1000).

В окръзите Яломица (Югоизточна Румъния) и Сучава на север също е регистрирана висока детска смъртност, съответно 12,7 смъртни случая на 1000 живородени деца и 10,7 смъртни случая на 1000 деца.

Данните показват, че Румъния продължава да е сред страните с най-висока детска смъртност в ЕС – 6,6 случая на 1000 живородени, при положение че в ЕС средното равнище е 3,3 смъртни случая на 1000.

Организацията „Спасете децата Румъния“ алармира, че животът на недоносените новородени или тези с комплексни патологии зависи от оборудването, налично в родилните отделения, бързия достъп до медицински услуги и оборудването в неонаталните отделения, отбелязва Диджи 24.

През 2026 г. 35 медицински заведения са поискали спешна помощ за оборудване с модерна апаратура, като общият размер на инвестицията се изчислява на 3 милиона евро, посочва телевизията.

През 2025 г. организацията „Спасете децата Румъния“ завърши обширни ремонтни работи в три жизненоважни отделения на родилен дом „Полизу“ в Букурещ с обща инвестиция от 3 600 000 евро, напомня телевизията.