26-годишен грък е задържан за нападението над контрольор в Германия, разследват умишлено убийство

Германската полиция арестува 26-годишен гръцки гражданин за фатално нападение над турски влаков контролер в Германия.

Нападението е станало вечерта на 2 февруари 2026 г. в регионален влак близо до град Ландщул (провинция Рейнланд-Пфалц). 36-годишният Серкан К., баща на две деца и служител на Deutsche Bahn от 15 години, е починал от мозъчен кръвоизлив вследствие на жестоки удари в главата.

Конфликтът е започнал по време на рутинна проверка, когато 26-годишният пътник е отказал да покаже билет и е проявил изключителна агресия, въпреки спокойното поведение на контролера.

Арестуваният е гръцки гражданин, живеещ в Люксембург е без регистрирано местожителство в Германия и без предишни криминални прояви. Срещу него е започнато разследване за умишлено убийство.

Случаят предизвика вълна от недоволство в Германия. В сряда (4 февруари) в 15:00 ч. беше запазена минута мълчание на всички гари в страната в памет на жертвата.

След трагичния инцидент в Ландщул, германското правителство и железопътните компании обсъждат следните спешни мерки за защита на служителите като министерството на вътрешните работи обмисля увеличаване на патрулите на федералната полиция във влаковете по високорискови маршрути.

Синдикатите настояват всички контрольори на Deutsche Bahn да бъдат оборудвани с камери, които да записват конфликтни ситуации в реално време. Предлага се контрольорите вече да не работят сами, а по двойки или в екипи със служители по сигурността, снабдени с мобилни паник бутони.

Статистиката за насилието в германските железници показва тревожна тенденция на нарастване през последните години. Средно по 5 служители на железниците са физически нападани всеки ден в Германия. Допълнително още четирима души дневно се сблъскват със заплахи. Само до ноември 2025 г. са регистрирани близо 3 000 престъпления срещу железопътни служители, което превръща годината в „рекордна" по отношение на агресията.