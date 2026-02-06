Панама няма да отстъпи пред Китай заради решението на съда за канала

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Панамският президент Хосе Раул Мулино изрази надежда, че продължаващата съдебна битка с хонконгска фирма относно дейността на пристанищата на Панамския канал „няма да ескалира“, но че правителството на страната му ще остане твърдо в решението си срещу компанията, предаде Асошиейтед прес.

„Панама е достойна страна и няма да позволи да бъде заплашвана от никоя страна на земята“, заяви Мулино пред репортери, коментирайки критиките от китайското правителство, посочва БТА.

Думите му са отправени, седмица след като Върховният съд на Панама постанови, че концесия, притежавана от дъщерно дружество на хонконгската „Си Кей Хъчисън“ (CK Hutchison) в Панамския канал, е противоконституционна.

Решението на съда се разглежда като победа за президента Доналд Тръмп, който се стреми да блокира китайското влияние върху стратегическия воден път. Натискът на САЩ тласна централноамериканската нация в центъра на геополитическа борба.

Китай предупреди, че Панама ще плати „висока цена“, ако панамското решение бъде потвърдено.

Хонконгската „Си Кей Хъчисън“ заяви, че категорично не е съгласна с решението от миналата седмица, а в сряда нейно дъщерно дружество обяви, че е започнало арбитражно производство срещу Панама.

Мулино заяви, че докато решението на съда не бъде изпълнено – период от време, който той не уточни – морските власти на Панама ще работят с дъщерно дружество на „Си Кей Хъчисън“, за да осигурят продължаване на пристанищните операции.

След като концесията официално приключи, местно дъщерно дружество на датската логистична компания „Ей.Пи. Молер-Мерск“ ще управлява пристанищата в преходен етап, докато не може да бъде предложена и възложена нова концесия, допълни Мулино.