Тръмп иска ново ядрено споразумение с Русия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова за ново споразумение за ограничаване на ядрените арсенали, след като вчера изтече договорът Нов СТАРТ (Нов Договор за съкращаване и ограничаване на стратегическите нападателни оръжия), предаде ДПА.

„Вместо да разширяваме Нов СТАРТ - лошо договорено от САЩ споразумение, което освен всичко останало, е грубо нарушавано – нашите ядрени експерти трябва да поработят върху ново, подобрено и модернизирано споразумение, което да трае задълго в бъдещето“, заяви Тръмп в социалната си мрежа „Трут Соушъл“, предава БТА.

Нов СТАРТ беше договорен между САЩ и Русия през 2010 и влезе в сила година по-късно.

В публикацията си Тръмп не посочи кои държави трябва да участват в новия договор, но говорителката на Белия дом Карълайн Левит заяви пред журналисти, че дискусиите с Русия ще продължат.

В по-ранни изказвания Тръмп посочи, че не е загрижен заради изтичането на Нов СТАРТ.

„Ще сключим по-добро споразумение“, заяви той през януари пред в. „Ню Йорк Таймс“, настоявайки, че Китай, който според изданието има най-бързо развиващия се ядрен арсенал на света, трябва да бъде включен в бъдещо споразумение. „Вероятно ще искате да включите и няколко други играчи“, отбеляза Тръмп пред вестника.

Нов СТАРТ ограничава броя на разположените стратегически бойни глави до 1550 за всяка страна и броя на разположените ракети и бомбардировачи до 700.

В отговор на въпрос Левит каза, че доколкото ѝ е известно, „засега няма преходно споразумение с Русия за удължаване на Нов СТАРТ“.