Името на Наоми Кембъл изплува от досиетата на Епстийн

Супермоделът Наоми Кембъл е била в многократен контакт с Джефри Епстийн както преди, така и след осъдителната му присъда през 2008 г. за сексуални престъпления срещу непълнолетно момиче, показват новоразсекретени документи, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ, съобщава "Дейли мейл".

Според документите, включени в последния пакет от т.нар. „досиета Епстийн", Кембъл многократно е канила финансиста на високопрофилни модни събития, както и на пищното си парти по случай 40-ия си рожден ден в Кан.

В материалите се съдържат и редица съобщения, свързани с молби от страна на Кембъл за полети с частния самолет на Епстийн, както и данни за чести телефонни обаждания.

„Моля, обади се на Наоми незабавно", гласи едно от съобщенията от 2015 г. „Тя казва, че наистина трябва да говори с теб."

Друго съобщение от същата година, изпратено от Кембъл, гласи: „Искам да видя Джефри... ще ходи ли в Мароко?"

Част от срещите изглежда са били свързани с търсене на бизнес съвети от страна на покойния финансист. В по-ранно съобщение от 2005 г. Кембъл пита дали той би разгледал нейната колекция бански костюми, предназначена за представяне пред Victoria's Secret.

„Здравей, Наоми е. Бих искала да знам кога мога да говоря с Джефри относно линията ми бански за среща с VS. Имам снимки и част от моделите със себе си", се казва в съобщението.

Към момента няма данни Кембъл да е обвинена в неправомерни действия, а публикуваните документи представят комуникации, без да съдържат правни изводи или обвинения.

В друго съобщение личният асистент на Епстийн урежда среща през 2010 г. между Наоми Кембъл, „нейното момче" и търговската магнатка Линда Уокнър в дома на финансиста.

Името на Кембъл се споменава и в разказите на две предполагаеми жертви на Епстийн. Едната твърди, че за първи път се е срещнала с него на парти в нюйоркското му имение, на което е присъствала и Наоми Кембъл. Другата заявява, че Епстийн ѝ е казвал, че може да ѝ уреди работа с марката за бельо Victoria's Secret, тъй като „познавал Наоми Кембъл".

Към 2010 г. обаче отношенията между Кембъл и Епстийн изглеждат по-скоро приятелски, отколкото делови. Документите сочат, че моделът го е поканила на три събития: гала-вечерята „Fire and Ice" по случай рождения ѝ ден в Кан, организирана от тогавашния ѝ партньор – руския милиардер Владислав Доронин, благотворителна модна гала, която тя е подготвяла, както и събитие на Dolce & Gabbana в нейна чест в Париж.

Имейл от 2012 г., изпратен от трета страна, кани Кембъл на вечеря в Париж с Джефри Епстийн и режисьора Уди Алън.

„Здрасти, Наоми. Джефри и аз сме в Париж с Уди Алън и се чудехме дали си в града и би искала да вечеряш с нас утре вечер? Поздрави!", гласи съобщението.

По-рано беше съобщено, че Наоми Кембъл фигурира в списъците с полети на частния самолет на Епстийн, както и че телефонният ѝ номер е присъствал в т.нар. негов „черен тефтер". Новоразсекретените материали обаче показват контакти в периода от 2003 до 2016 г. и обхващат общо 25 страници документи.

Голяма част от тях представляват бележки от дневника на Епстийн с кратки записи като „TBD Naomi Campbell", както и служебни бележки от личния му асистент, отбелязващи, че Кембъл е търсила контакт с него или му е връщала обаждане.

„Наоми Кембъл каза, че е на козметична процедура, ще се обади по-късно", гласи една от бележките от 2010 г.

През 2016 г. е отчетен интензивен обмен на съобщения, като според документите Кембъл е търсила възможност да пътува с частния самолет на Епстийн.