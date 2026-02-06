Иран призова за взаимно уважение преди преговорите със САЩ

Ръководителят на иранската дипломация Абас Арагчи призова за "взаимно уважение" преди преговорите с емисарите на президента на САЩ Доналд Тръмп, започващи днес в Оман, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Равнопоставеността, взаимното уважение и реципрочността на интересите не са кухи фрази, а неотменни условия, които трябва да залегнат като основни принципи във всяко бъдещо споразумение, за да бъде то трайно", написа в публикация в "Екс" на английски дипломатът, който ще представлява своята страна на преговорите.