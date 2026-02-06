Задържан за шпионаж гръцки военен пращал секретна информация в Китай

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Високопоставеният гръцки военен, който вчера беше задържан по подозрения в шпионаж, е изпращал строго секретна информация в Китай, съобщава гръцката държавна телевизия ЕРТ.

Заподозреният е бил командир на част на гръцките военновъздушни сили в Кавури край столицата Атина, като друга гръцка телевизия, Скай, съобщава, че е имал военното звание полковник, предава БТА.

Според сведения, цитирани от ЕРТ, той е имал достъп до особено чувствителна информация, свързана с националната сигурност и отбраната, както и до технологични данни, включително и до нови отбранителни технологии, които са в процес на разработка.

Той е бил следен от гръцката Национална разузнавателна служба и е бил задържан от военните власти в поделението, където е служел.

Според военни източници решението за ареста му е било взето малко преди да изпрати сведения, които се отнасят до високи технологии.

Заподозреният се разследва от военните служби и от разузнаването и се твърди, че е направил признания.

Има сведения, че той се е опитал да привлече и други лица към дейността си и да изгради мрежа за шпионаж, затова се извършват проверки и в служебните му кръгове.

По последни данни, на които се позовава ЕРТ, голяма част от данните, обект на шпионаж, са свързани с проекти на НАТО, което прави случая от особен интерес за НАТО и особено за САЩ.

От своя страна телевизия Скай уточнява, че гръцките власти са получили сигнал за военнослужещ, който си сътрудничи с Китай, от западна съюзническа страна и са следели заподозрения в продължение на шест месеца.

Медията припомня още, че пак вчера френските власти повдигнаха обвинения на четирима души, сред които двама китайски граждани, за шпионаж в полза на Китай. Засега няма информация за евентуална връзка между двата случая.