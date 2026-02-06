Вятърът осигури 20% от електричеството в Европа за последните 24 часа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 20,3 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers.

Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 16,8 процента от общото количество електроенергия (1550 гигаватчаса), а на морските вятърни паркове се падат 3,6 процента (336 гигаватчаса) от нея.

Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Ирландия (63,1 процента), Португалия (53,1на сто) и Дания (52,8 процента). В България делът 3,3 процента.

Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени в Германия (440,7 гигаватчаса), Испания (287,6 гигаватчаса) и Франция (224,4 гигаватчаса), сочи още справката. В България са произведени 3,9 гигаватчаса.