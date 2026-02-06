Питър Манделсън е искал да купи луксозен апартамент в Рио де Жанейро с Епстийн

Нови документи, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ, сочат, че бивш британски посланик в САЩ, е обсъждал планове за закупуване на апартамент на стойност около 2 млн. паунда в Рио де Жанейро чрез офшорна компания, като е търсил съвет от Джефри Епстийн, когото е наричал свой „главен житейски съветник", съобщава "Дейли мейл".

Според разкритите имейли от октомври 2010 г. бившият лейбъристки министър е възнамерявал да финансира покупката с банков заем в размер на 1,68 млн. паунда и да придобие имота чрез компания, регистрирана в Панама. В кореспонденцията си Манделсън пише, че е „решил да зарадва" своя бразилски партньор и да „направи инвестиция", като купи апартамента за 5,35 млн. бразилски реала – сума, равняваща се приблизително на 2 млн. паунда.

Имейлът е бил препратен на Епстийн с молба за мнение, като Манделсън допълва, че се нуждае и от съвет относно данъчните последици както в Бразилия, така и във Великобритания.

Около три седмици по-късно лорд Манделсън е получил одобрение от HSBC Private Bank за заем от 1,68 млн. паунда, обезпечен с лондонския му имот на стойност около 2,4 млн. паунда, показват документите.

През март 2011 г. лорд Питър Манделсън отново е писал на Джефри Епстийн, за да изложи съвети, получени от адвокат, според които той е трябвало да „закупи или създаде офшорна компания в Панама", както и да „създаде бразилска компания, в която панамската да бъде съдружник", с цел покупка на апартамент в Рио де Жанейро. Това показват документи, цитирани в публикуваните файлове.

Според организацията Tax Policy Associates, която първа съобщи за документите, на 13 май 2011 г. в Бразилия е била регистрирана компания с цел притежание на недвижим имот. Като нейни директори са били посочени лорд Манделсън и неговият настоящ съпруг Рейналдо Авила да Силва.

Първоначално лорд Манделсън заяви, че не си спомня подобно предложение и че нито той, нито съпругът му някога са притежавали имот в Бразилия. Той добави, че няма връзка с каквато и да е компания в Панама и не държи средства в офшорни структури.

Впоследствие обаче се появиха допълнителни имейли, които поставят под съмнение тези твърдения. В един от тях бившият британски посланик в САЩ пише на Епстийн: „Купувам имота в Рио единствено с (огромен) банков заем."

В друг имейл, изпратен до Епстийн през ноември 2009 г., Манделсън заявява: „Трябва да изведа ограничените си спестявания в офшорна зона възможно най-скоро."

Лорд Манделсън не оспорва автентичността на имейлите, но коментира пред Mail, че не е закупувал никакъв имот и отказва допълнителни изявления. Няма данни за извършено нарушение на закона.