Тайно заснети видеа от хотелски стаи в Китай се разпространяват в сайтове за възрастни

Една нощ през 2023 г. Ерик разглеждал в социална мрежа канал, който редовно използвал за порно. Само секунди след началото на едно видео той замръзнал.

Осъзнал, че двойката, която гледа — влизаща в стаята, оставяща багажа си и по-късно правеща секс — са самият той и приятелката му. Три седмици по-рано те били прекарали нощта в хотел в Шънджън, в южната част на Китай, без да подозират, че са били заснети от скрита камера в стаята им. Кадрите били качени в Telegram и станали достъпни за хиляди потребители.

Ерик (не е истинското му име) вече не бил просто потребител на китайската индустрия за порно със скрити камери, а жертва. Така нареченото порно със „шпионски камери" съществува в Китай поне от десетилетие, въпреки че производството и разпространението на порнография е незаконно.

През последните години темата се обсъжда все по-често в социалните мрежи, като хората — особено жените — си разменят съвети как да откриват камери, малки колкото гумичка на молив. Някои дори започнали да поставят палатки в хотелските стаи, за да избегнат заснемане. През април миналата година нови правителствени регулации задължили хотелите редовно да проверяват за скрити камери, но проблемът остава.

Разследване Би Би Си откри хиляди скорошни видеа, заснети тайно в хотелски стаи и продавани като порно на различни сайтове. Голяма част от тях се рекламират в Telegram. В рамките на 18 месеца медията е идентифицирала шест различни сайта и приложения, промотирани там, които твърдят, че управляват над 180 шпионски камери в хотелски стаи, като някои излъчват на живо.

Медията е наблюдавала един от тези сайтове в продължение на седем месеца и е открила съдържание от 54 различни камери, като около половината били активни във всеки момент. Това означава, че хиляди гости може да са били заснети, без да подозират.

Ерик започнал да гледа такива видеа още като тийнейджър, привлечен от това, че хората не знаят, че ги снимат. Но след като открил видеото със себе си и приятелката си „Емили", преживяването ги травмирало. Емили се страхувала, че кадрите може да са били видени от колеги и роднини, а двойката не си говорила седмици.

Един от основните търговци на подобно съдържание, на които са попаднала, бил агент с псевдоним „AKA". Представяйки се за клиент, журналистът платил 450 юана месечно за достъп до сайт, предлагащ излъчвания на живо от хотелски стаи. Платформата позволявала избор между няколко видеопотока, както и изтегляне на архивирани клипове. В Telegram AKA управлявал канал с до 10 000 членове и предлагал достъп до архив с над 6 000 видеа, датиращи от 2017 г.

Една от камерите до хотелска стая в Джънджоу, където изследователи открили камера, е била скрита във вентилационен отвор и насочена към леглото. Детектор за скрити камери не отчел нищо. След като камерата била деактивирана, абонатите в Telegram реагирали с разочарование, но скоро AKA съобщил, че друга камера вече е активирана.

Идентифицирани са около дузина подобни агенти. Техните разговори показвали, че работят за „собственици на камери", които организират инсталирането и управляват платформите. Медията успяла да се свърже с човек с профил „Brother Chun", който бил свързан с доставката на сайта, но той твърдял, че е само търговски агент.

Изчисленията сочат, че само AKA е спечелил поне 163 200 юана от април насам. Въпреки строгите правила, журналистите установили, че е лесно да се купят шпионски камери на големия електронен пазар Хуацянбей.

Неправителствената организация RainLily от Хонконг, която помага на жертви да премахват подобни видеа от интернет, съобщава, че търсенето на услугите ѝ расте, но Telegram не отговаря на исканията за премахване на съдържание. Telegram по-късно заяви, че забранява споделянето на порнография без съгласие и че премахва милиони вредни материали ежедневно.

Акаунти им в Телеграм са били изтрити, но сайтът, предлагащ излъчвания на живо, продължава да работи.

Ерик и Емили остават травматизирани. Те се опитват да избягват хотели и носят шапки на публични места, за да не бъдат разпознати. Ерик казва, че вече не гледа такива канали, но все още ги проверява от време на време, страхувайки се, че видеото може да се появи отново, съобщава БГНЕС.