Фридрих Мерц ще посети Вашингтон през март

Германският канцлер Фридрих Мерц ще посети Вашингтон в началото на идния месец, за да успокои трансатлантическите отношения между европейските страни и президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщи германското издание "Велт", цитирано от Ройтерс.

Засега няма коментар от канцеларията на Мерц, предава БТА.

Новината бива съобщена около седмица преди началото на Мюнхенската конференция по сигурността, ежегодна среща на високо равнище на експерти по политика на сигурност, на която миналата година американският вицепрезидент Джей Ди Ванс подложи на остри критики европейските партньори от НАТО.

Тази година не се очаква той да присъства, а САЩ ще бъдат представени от държавния секретар Марко Рубио и делегация от Конгреса.