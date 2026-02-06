Вижте повредената корона, която не успяха да откраднат от Лувъра (Снимки)

Короната на френската императрица Юджиния е била смачкана, след като е била изпусната от бягащите крадци по време на обира в Лувъра през октомври 2025 г. Тя обаче е „почти непокътната" и може да бъде напълно възстановена, съобщиха от музея.

Обирджиите са откраднали бижута на стойност около 88 милиона евро, но са изоставили обсипаната с диаманти корона на съпругата на Наполеон III по пътя си за бягство, разказва Би Би Си.

Музеят публикува първите снимки на короната след кражбата, като заяви, че тя е била оставена силно деформирана, след като крадците са се опитали да я извадят през тесен отвор, който са изрязали в стъклената витрина. Короната на френската императрица Юджиния е смачкана след обира СНИМКА: Лувъра Короната на френската императрица Юджиния е смачкана след обира СНИМКА: Лувъра Короната на френската императрица Юджиния е смачкана след обира СНИМКА: Лувъра

От короната липсва един от осемте златни орли, които я украсяват, но тя все още притежава всичките си 56 изумруда и всички, с изключение на 10, от общо 1 354 диаманта. От музея добавиха, че короната ще бъде възстановена в първоначалния си вид. Така е изглеждала короната преди СНИМКА: Лувъра

Експертна комисия, ръководена от президента на музея Лоранс дьо Кар, ще надзирава реставрацията.

Обирът беше извършен на 19 октомври, когато бандата използва открадната механична платформа, монтирана на превозно средство, за да достигне до Галерия „Аполон" през балкон близо до река Сена. Двама от крадците влезли вътре, като са прорязали прозорец с електроинструменти. След това са заплашили охранителите, които са евакуирали района, и са прорязали стъклото на две витрини с бижута, принадлежали някога на френската кралска фамилия или на имперските ѝ владетели.

Прокурорите съобщиха, че крадците са били вътре по-малко от четири минути, преди да избягат с два скутера, които са ги чакали отвън.

Полицията е арестувала четирима мъже, за които прокуратурата твърди, че са извършителите – но организаторът на обира все още не е заловен.

Останалите седем откраднати бижута, включително обсипана с диаманти тиара, принадлежала на Евгения, както и огърлици, обеци и брошки, все още липсват.