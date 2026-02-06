ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Части от Пелопонес са наводнени след проливните дъждове в Южна Гърция

1128
Вълна от лошо време с проливни дъждове причини вчера наводнения и щети по инфраструктурата и селското стопанство в община Пиргос в северозападната част на гръцкия полуостров Пелопонес, съобщи телевизия Скай.

Водата е наводнила централните улици на Пиргос. Училищата и детските градини в общината са затворени по заповед на кмета.

Според местният информационен сайт patrisnews се очаква общината да поиска от Дирекцията за гражданска защита да бъде обявена за бедстваща, пояснява БТА.

Още сутринта вчера улиците на града са били наводнени, а училищата са били евакуирани заради наводняването на дворовете им.

Съобщава се и за евакуирани от спасителните екипи граждани, блокирани от водата в домовете си.

На места по пътната мрежа на общината има свлачища.

В селището Гумеро придошлите води и свлачище са разрушили животновъдно стопанство, като собственикът съобщава за стотици загинали животни.

